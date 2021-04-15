Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 Maç Saati
04:45 1. Lig
06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Maç Saati
08:45 Süper Lig Haftanın Golleri
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 beIN Manşet
15:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
15:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
16:00 Maç Saati
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 Maç Saati
21:00 UEFA Avrupa Ligi
21:50 Roma - Ajax
22:45 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Roma - Ajax
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika