Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Aktüel Futbol
03:25 Futbol Aklı
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 Almanya Bundesliga Özetler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
18:55 Bursaspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Nisan 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika