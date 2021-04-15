15 Nisan 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02:10 Oynat Bakalım

03:20 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

05:30 Survivor Panorama

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

13:15 Doya Doya Moda All Star

17:15 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:10 Oynat Bakalım