15 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 İlk Yarının Golleri

02:45 Süper Lig Haftanın Golleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Haftanın Öyküleri

04:30 İlk Yarının Golleri

04:45 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:00 Dünden Bugüne

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:00 Taraftar

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

16:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:00 Futbolun Şehirleri

17:45 İlk Yarının Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:45 İlk Yarının Golleri

20:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:00 Dünden Bugüne

22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri