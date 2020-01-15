15 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 Maç Saati
02:45 İlk Yarının Golleri
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
04:00 Haftanın Öyküleri
04:30 İlk Yarının Golleri
04:45 Maç Saati
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Manşet
06:30 Maç Saati
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:00 Dünden Bugüne
10:30 Haftanın Öyküleri
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
11:00 Taraftar
12:00 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Haftanın Öyküleri
16:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
16:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
17:00 Futbolun Şehirleri
17:45 İlk Yarının Golleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:45 İlk Yarının Golleri
20:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
21:00 beIN Manşet
22:00 Taraftar
22:00 Dünden Bugüne
22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri