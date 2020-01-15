15 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 Transfer Gündemi
02:45 Spor Artı
04:00 Süper Lig Özetler
04:30 TFF 1. Lig Özetler
05:00 İngiltere Premier Lig Özetler
05:35 Almanya Bundesliga Özetler
05:55 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
11:00 Spor Manşet
12:00 Süper Lig Panorama
12:15 Pota Altı
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:30 Kamp Günlüğü
16:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
16:55 Fiorentina - Atalanta
17:45 TFF 1. Lig Goller
18:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
18:00 Fiorentina - Atalanta
19:00 Spor Akşamı
19:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'
19:55 Milan - Spal
20:45 2019 Derleme
21:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'
21:00 Milan - Spal
21:45 Transfer Gündemi
22:40 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
22:40 Juventus - Udinese
23:30 Süper Lig Goller
23:45 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
23:45 Juventus - Udinese