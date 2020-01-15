15 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 15 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

15 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

36 dakika önce

15 Ocak 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

15 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 Transfer Gündemi

02:45 Spor Artı

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:35 Almanya Bundesliga Özetler

05:55 2019 Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:30 Kamp Günlüğü

16:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

16:55 Fiorentina - Atalanta

17:45 TFF 1. Lig Goller

18:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

18:00 Fiorentina - Atalanta

19:00 Spor Akşamı

19:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'

19:55 Milan - Spal

20:45 2019 Derleme

21:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'

21:00 Milan - Spal

21:45 Transfer Gündemi

22:40 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

22:40 Juventus - Udinese

23:30 Süper Lig Goller

23:45 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

23:45 Juventus - Udinese

İtalya, Milan, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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