Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
00:00 beIN Teknik
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Özetleri
03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
03:45 Maç Saati
04:00 beIN Manşet
04:30 1. Lig
05:00 İtalya'dan Futbol
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:30 Süper Lig Maç Özetleri
07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:30 Maç Saati
08:00 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
11:00 beIN Teknik
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 Maç Saati
12:00 Gamer
12:00 beIN Teknik
13:00 Süper Lig Maç Özetleri
13:00 Süper Lig Kısa Özet
13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
14:00 Maç Saati
15:00 1. Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
17:00 beIN Teknik
17:00 Sanal Direktör
17:00 beIN Manşet
18:00 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
19:00 beIN Teknik
19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
19:00 Gençlerbirliği - Karagümrük
19:45 Süper Lig
20:00 Gençlerbirliği - Karagümrük
20:00 UEFA Avrupa Ligi Goller
20:25 Maç Saati
21:00 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Süper Lig Maç Sonu
22:14 Maç Saati
22:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
23:00 Futbolun Şehirleri
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika