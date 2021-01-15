15 Ocak 2021 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 Gece Görüşü

05:00 Gece Haberleri

06:00 Güne Merhaba

08:30 A'dan Z'ye

10:00 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Gündem 12

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

15:00 Bugün

16:00 Günlük

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

21:00 Gece Görüşü

21:00 Akıl Çemberi