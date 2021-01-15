Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
01:15 Spor Artı
02:00 Atalanta - Cagliari
02:00 Fiorentina - Inter
03:45 Süper Lig Goller
03:45 TFF 1. Lig Goller
03:55 Takvim Yaprakları
03:55 Spor Kitaplığı
04:00 Başlama Vuruşu
05:40 Bundesliga
05:45 Efsanelerin İzinde
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Süper Lig Özetler
06:25 Süper Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 İtalya Kupası Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Kupası Özetler
09:50 Almanya Bundesliga Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 İtalya Kupası Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Süper Lig Goller
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Takvim Yaprakları
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi
19:00 Futbol Aklı
20:30 Spor Akşamı
21:00 Stadyum
21:30 Başlama Vuruşu
23:10 Atalanta - Cagliari
23:30 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika