Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Spor Artı
02:05 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:10 İtalya Serie A Özetler
03:30 Milan - Genoa
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 İngiltere Premier Lig Goller
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 İtalya Serie A Goller
13:40 Avrupa'dan Futbol
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:50 Spor Toto Süper Lig Goller
18:00 Spor Merkezi
19:45 İtalya Serie A Goller
19:55 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
20:45 % 100 Futbol Devre Arası
21:00 Nasadoge Menemenspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
22:00 % 100 Futbol
23:00 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika