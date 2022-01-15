Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:20 Kıbrıs Zafere Doğru
03:25 Papatya Çocuk
03:50 3'te 3
04:55 Muhteşem Kraliçe
07:20 Ağaç
09:45 Tozkoparan İskender
11:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
14:30 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
17:45 112 Acil Çağrı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Ocak 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika