15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

6 saat önce

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım"Boyd ve menajerinin bizden alacağı var""Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk""Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık""Galatasaray maçındaki isteği, arzuyu görmek benim için önemliydi""Transfer açmamak...

15 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 70 gündür evimi, çocuklarımı, işimi bıraktım

"Boyd ve menajerinin bizden alacağı var"

"Bu taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk""Biz Galatasaray maçıyla bir takım olmaya başladık""Galatasaray maçındaki isteği, arzuyu görmek benim için önemliydi""Transfer açmamak da dünyanın sonu değil""Eksik bölgeler var, oralara takviye gerektiğini biliyoruz""En az 7 transfer yapmayı düşünüyoruz"" Türkiye'de 4-5, FIFA'da da 4 dosya var""Ankaragücü'nde 1.5 - 2 senede işler karışmış""Önümüzde Eskişehirspor, Kocaelispor, Sakaryaspor gibi örnekler var" Fabien Farnolle: Malatyaspor ile büyük işler başaracağız"Türkiye benim ikinci ülkem""Kariyerimi Malatya'da seve seve bitirebilirim""Erol hoca ve Sergen hocanın stratejileri farklı""Takım halinde kardeşliğimizi yakaladık ve iyi çalışıyoruz""Bu kadar sevenim olduğunu bilmiyordum""Futbolcular korunmuyor""Ljajic ve Burak Yılmaz gibi oyunuyla beni etkileyen futbolcular var""Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Samassa'yı beğeniyorum""Baklavayı çok sevmiyorum, sonra problem oluyor"BEŞİKTAŞ14.00 Siyah beyazlı kulüp ile hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.FENERBAHÇESarı lacivertliler, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlayacak.TRABZONSPORBordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda evinde Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş20.30 Çaykur Rizespor - GalatasaraySPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARI ÇALIŞTAYIGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Spor Kulüpler ve Federasyonları Çalıştayı" devam edecek.BASKETBOL12.00 Euroleague Koçları Kurulu, basın toplantısı düzenleyecek.7DAYS EuroCup20.00 Galatasaray Doğa Sigorta - Rytas Vilnius22.00 MoraBanc Andorra - Tofaş22.45 Virtus Bologna - Darüşşafaka TekfenFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Türk Telekom - BAXI Manresa20.00 Gaziantep Basketbol - VEF RigaEuroLeague18.00 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - ZVVZ USK Praha

20.00 Arka Gdynia - Fenerbahçe Öznur Kablo

MKE Ankaragücü, Galatasaray, Fatih Mert, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:20 Kaynak: DHA
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