15 Öğrenci Zehirlendi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Barbaros Mahallesi'ndeki Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'ndaki bazı öğrencilerde öğle saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Rahatsızlanan 15 öğrenci, gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Hastane acilinde serum takılarak gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve serumlarının bitmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Öğrencilerin rahatsızlanmaları nedeninin belirlenmesi için İlçe Milli Eğitim ve Okul idaresi tarafından inceleme başlatıldı.



- Hatay

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi

Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi

Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı