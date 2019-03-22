15 Öğrenci Zehirlendi
1 saat önce
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'nda 15 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Barbaros Mahallesi'ndeki Emine Saadet Çarmıklı Ortaokulu'ndaki bazı öğrencilerde öğle saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekibi çağrıldı. Rahatsızlanan 15 öğrenci, gelen ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastane acilinde serum takılarak gözlem altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve serumlarının bitmesinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Öğrencilerin rahatsızlanmaları nedeninin belirlenmesi için İlçe Milli Eğitim ve Okul idaresi tarafından inceleme başlatıldı.
- Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:27 Kaynak: DHA
Seçimlere 8 Gün Kala 7 Büyükşehirde Yapılan Ankette Çarpıcı Sonuçlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında Karar Verildi
Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Kayseri Şeker, Tanzim Satış Mağazası Açtı