15 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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15 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

17.06.2022 20:40
15 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka- 15 Operasyonu kapsamında 1'i Turuncu kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyarbakır'da düzenlenen Eren Abluka- 15 Operasyonu kapsamında 1'i Turuncu kategoride bulunan 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando, JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1'i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.


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Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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