Bakanlıktan yapılan açıklamada "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice kırsalında, 17 Haziran 2022 tarihinde, Jandarma Komando , JÖH ve JOPER birliklerince başlatılan Eren Abluka-15 operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışmada, 2 BTÖ mensubu (1'i turuncu kategori) silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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