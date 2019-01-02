Son Dakika Haberleri: 15 Örgüte Liderlik Eden Uyuşturucu Baronesi Yakalandı

15 Örgüte Liderlik Eden Uyuşturucu Baronesi Yakalandı

1 saat önce

Meksika'nın "Bebiş" lakaplı kadın uyuşturucu baronu Erika Alias yakalandı.

15 Örgüte Liderlik Eden Uyuşturucu Baronesi Yakalandı, System.String[]
Meksika'nın "Bebiş" lakaplı kadın uyuşturucu baronu Erika Alias yakalandı. Meksika'nın Guerrero bölgesinde Gente Nueva Kartel'in lideri olarak kabul edilen "La Nena" (Bebiş) lakaplı Erika Alias yakalandı. Alias, uyuşturucu baronluğunun yanı sıra cinayet, haraç kesme, adam kaçırma ve soygun suçlarından aranıyordu. Meksika Barış İnşası Koordinasyon Grubu Sözcüsü Roberto lvarez Heredia, Alias'ın ülkenin kuzeyinde bulunan tüm suç örgütlerinin kontrolünü ele geçirdiğini kaydetti.

15 ÖRGÜTE LİDERLİK EDİYORDU Son dönemde Alias, 15 örgütü birleşerek, Guerrero bölgesinde haşhaş ekim ve aktarımının kontrolünü sağlamak için savaş başlatmış bölgede şiddet olayları tırmanmıştı. Bu arada Alias'ın, Enedina Arellano, Sandra vila ve Delia Patrica Buenda gibi uyuşturucu baronları arasında acımasızlığı ile ön plana çıkmaya başladığı belirtildi.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:31 Kaynak: İHA

Meksika, Güncel
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