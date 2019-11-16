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15 oyuncu Milli Takımlarda

6 saat önce

Muratpaşa Belediyespor, A ve Genç Milli Kadın hentbol takımlarının 18-26 Kasım'da Antalya'da yapacağı hazırlık kampına 15 sporcusunu gönderdi.

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Muratpaşa Belediyespor, A ve Genç Milli Kadın hentbol takımlarının 18-26 Kasım'da Antalya'da yapacağı hazırlık kampına 15 sporcusunu gönderdi. Milliler, Antalya kampında İtalya, Makedonya ve Kosova'nın katılacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla son 4 yıldır yetiştirdiği ya da bünyesine kattığı yerli sporcularla yoluna devam eden Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, A ve Genç Milli takımların Pazartesi başlayacak Antalya kampına 15 oyuncusunu gönderdi.


Antrenörlüğünü Muratpaşa'nın deneyimli hocası Birol Ünsal'ın yaptığı A Milli Takımın 22 kişilik kadrosunda Muratpaşa'dan kaleci Merve Durdu, Döne Gül Bozdoğan, Cansu Akalın, Eda Nur Kılıç, Ayşenur Sormaz, Kübra Sarıkaya yer alıyor. Genç Milli Kadın Hentbol Takımının 22 kişilik kadrosunda Muratpaşa Belediyesi'nden 9 oyuncu çağrıldı. Kadroda Öznur Özdemir, Saliha Hatun Çelik, Sinem Yapıcı, Betül Karaaslan, Gizem Yapıcı, Fulya Naime Bozyurt, Şükran Beytekin, Berfin Şen ve Burcu Özdemir yer alıyor.


Milli takım, 26 Kasım'da sona erecek Antalya kampında İtalya, Makedonya ve Kosova'nın katılacağı hazırlık turnuvasında mücadele edecek. 22-25 Kasım tarihlerinde düzenlenecek turnuva maçları Muratpaşa Belediyesi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanacak. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:06 Kaynak: İHA
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