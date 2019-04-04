Son Dakika Haberleri: 15. Rinoloji Kongresi

15. Rinoloji Kongresi

12 dakika önce

"15. Türk Rinoloji Kongresi", "7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi" ve "3. Ulusal Baş, Boyun Cerrahisi Kongresi" Antalya'da başladı.

"15. Türk Rinoloji Kongresi", "7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi" ve "3. Ulusal Baş, Boyun Cerrahisi Kongresi" Antalya'da başladı.

Türk Rinoloji Derneği, Otoloji - Nörootoloji Derneği ve Baş, Boyun Kanserleri Derneği tarafından Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde organize edilen kongreler kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, burada yaptığı konuşmada, derneklerinin 1994'te kurulduğunu ve önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.

Dernek olarak önemli hedefleri olduğuna işaret eden Gerek, "Kadavra Eğitim Merkezini, uluslararası uygulamalı bir tıp merkezi olarak yakında faaliyete geçireceğiz. Bu kurum özellikle genç meslektaşların cerrahi becerilerine büyük katkı sağlayacak." dedi.

15. Türk Rinoloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Sema Başak, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongre Başkanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer ve 3. Ulusal Baş, Boyun Cerrahisi Kongre Başkanı Prof. Dr. Çağatay Oysu, katılımcılara teşekkür etti.

Kongre kapsamında, bilim insanları Ömer Bayır, Mutlu Acar, Elvan Yüksel, Melike Yüceege, Güleser Saylam, Ömer Çadallı tatar, Ali Özdek, Hikmet Fırat, Canan Gürdal ve Mehmet Hakan Korkmaz'a yaptıkları çalışmalardan dolayı "Prof. Dr. Metin Önerci Bilim Ödülü" verildi.

Kongreler, 7 Nisan'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:51 Kaynak: AA

serik, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası, Fiyat Gelişmeleri Raporunu Açıkladı AK Parti'den ABD'ye Seçim Tepkisi: Kınıyoruz! Boeing, 737 Max Tipi Uçaklarda Yaşanan Kazaların Nedenini Açıklayıp Özür Diledi İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 00:03:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15. Rinoloji Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]