15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu - Son Dakika

15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Likya Yolu'na yakın Beycik Bükü'nde kaybolduktan 15 saat sonra jandarma tarafından bulunan İngiliz ve Türk vatandaşı amatör tarihçi 73 yaşındaki Kate Clow, "Susuzluk ve tuzsuzluk nedeniyle vücudum dengesini kaybetmişti.

15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu, System.String[]

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Likya Yolu'na yakın Beycik Bükü'nde kaybolduktan 15 saat sonra jandarma tarafından bulunan İngiliz ve Türk vatandaşı amatör tarihçi 73 yaşındaki Kate Clow, "Susuzluk ve tuzsuzluk nedeniyle vücudum dengesini kaybetmişti. Jandarma ekiplerine ilk olarak 'Tuzunuz var mı?' diye sordum. Komutanın yanında zeytin varmış. Bana zeytin verdiler, çok nazik bir davranıştı" dedi.

Antalya'dan Fethiye'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye'nin ilk en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan, 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile pazar sabahı Kemer ilçesine bağlı Beycik Bükü'nde kamp yaptı. Burada yanındaki arkadaşlarından ayrılan ve Likya Yolu'ndan Kemer'e doğru dönüşe geçen Kate Clow, saat 12.00 sıralarında arkadaşlarını arayarak yolunu kaybettiğini söyledi. Hava sıcaklığının etkisiyle susuz kalıp kaybolan Kate Clow, 15 saat sonra jandarma ekipleri tarafından saat 03.00'de bulundu. Kate Clow ve Andrzej Leszek Wielochowski'ye, Hıfzıssıhha Kanunu gereği 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal etmeleri nedeniyle Onur Dumlupınar'a ise aynı kanunun sahillerin kullanılmasının yasağı kuralını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

SICAK HAVADA SUSUZ KALDI

Dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu'nun ortaya çıkmasında büyük katkıları olan Kate Clow, Beycik Bükü'nde nasıl kaybolduğunu anlattı. Pazar sabahı arkadaşlarıyla birlikte Beycik Bükü'ne gittiklerini anlatan Clow, pazartesi sabahı toplantıya yetişebilmek için tek başına patika yoldan şehre doğru ilerlediğini söyledi. Hava sıcaklığının etkisiyle susuz kalıp kaybolduğunu belirten Kate Clow, 15 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu kaydetti.

GECE 03.00'TE BULUNDU

Likya Yolu'nda her noktayı bildiğini, D400 karayolundan denize giden patika yolda kaybolduğunu anlatan Kate Clow, şunları anlattı:

"Pazar sabahı arkadaşlarla beraber erken saatlerde sırt çantalarımızla birlikte denizde gidip yüzdük. Sonra Beycik Bükü'ne çıkıp kamp çadırı kurduk. Beraber bir gece kaldık. Pazartesi günü öğleden sonra bir toplantım vardı. Bu nedenle tek başıma geri dönmeye karar verdim. Bu yolu sadece bir defa kullanmıştım. O nedenle bu yolu çok iyi bilmiyordum. Dönerken patika sırtını takip ediyordum ama saat 11 gibi tam güneş varken o noktada patika sırtı sol taraftan sağ tarafa döndü. Tam tepe üzerinde beklemeye karar verdim. Çünkü çok sıcaktı ve o havada hareket etmek çok tehlikeliydi. Ağaçların altında gölge alanda kendime küçük bir yuva yaptım. Beklemeye başladım. İki arkadaşım beni merak etmiş aramaya başlamış. Ama telefonum çalışmıyordu. O nedenle arkadaşlarım jandarmaya haber vermiş. Arama prosedürleri başlamış. Gece 03.00'te bir ses duydum ardından ışıklar falan derken 'Kate Kate!' diye bağırmaya başladılar."

'MÜKEMMEL BİR EKİP'

Patika yolda kaybolmasından sonra kendince bir plan yaptığını söyleyen Kate Clow, "Ben sabah 5'e kadar bekleyecektim. Ondan sonra patikaya doğru ilerleyecektim. Likya yolu üzerinde en yakın su yerini biliyordum. Oraya yaklaşık 500 metre gibi uzaklıktaydım. Jandarma gelmeseydi su yolunu bulacaktım. Ama jandarma ekibi mükemmel bir takım. Kurtarıcı ekip gerçekten çok profesyonel, sağlam bir takım. Beni bulduklarında patikadan yola doğru götürdüler. Sadece susuz kaldığım için başım dönüyordu, o yüzden dinlenme ihtiyacım vardı. Jandarma ekibi bana bol bol su verdi. Sonra kendime geldim" diye konuştu.

İLK SORU 'TUZUNUZ VAR MI?'

Saatlerce kaybolduğu süreçte hiç korkmadığını anlatan Clow, yanlış bir şeyler yaptığını farkına vararak sadece moralinin bozuk olduğunu belirtti. Susuzluk ve tuzsuzluk nedeniyle vücudunda dengelerin bozulduğunu anlatan Kate Clow, "Vücudum dengesini kaybetmişti. O nedenle çok tehlikeliydi. Jandarma ekiplerine ilk olarak 'Tuzunuz var mı?' diye sordum. Komutanın yanında zeytin varmış. Bana zeytin verdiler, çok nazik bir davranıştı" dedi.

HEM KURTARILDI HEM DE CEZA YEDİ

Kate Clow, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendisine 3 bin 150 lira ceza yazıldığını anlattı. Clow, "Gerçekten yasak olduğunu bilmiyordum. Süreci dikkatli takip etmedim. Bir hafta önce duydum ki Antalya'da virüs riski azalmış, turizm için hazırlanmaya başlamıştı. Bende hareket edebilirim diye düşündüm, o yüzden dışarı çıktım" diye konuştu.

Kate Clow, yasak kalktıktan sonra tekrar yürüyüşe çıkmayı düşündüğünü belirtti.


Likya Yolu, Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu - Son Dakika

Son Dakika

Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı         
20:40
İzmir'de cami hoparlörlerinden İzmir'de cami hoparlörlerinden "Çav Bella" çalındı, inceleme başlatıldı         
20:04
Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı Dereköy Sınır Kapısı giriş ve çıkışlara açıldı         
19:56
Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali         
19:47
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti         
19:47
Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir Koronavirüsün bulaşmaması için açık havada 2 metre sosyal mesafe yeterli olmayabilir         
19:32
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim         
19:24
Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi Pentagon'dan sızdırılan koronavirüs raporu Beyaz Saray ile çelişti! Aşı için iki farklı tarih verildi         
19:18
Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 oldu, 972 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu         
18:57
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek         
18:54
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek         
18:52
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı         
18:29
"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi         
18:23
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi         
18:18
Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Van'daki bayram alışveriş yoğunluğu pes dedirtti! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı         
18:02
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı         
17:57
Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır? Seyahatlerde uygulanacak olan HES kodu nedir? HES kodu nasıl alınır?         
17:50
Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek Son Dakika: 65 yaş üzeri vatandaşlar 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek         
17:50
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı         
17:30
Bakan, Bakan, "Tedbir" kelimesine vurgu yapıp özgürlük için bayramdan sonrayı işaret etti         
17:11
Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 382 bin 300 liraya geriledi         
16:48
Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu Sezonun ilk buğdayı 1 lira 73 kuruştan alıcı buldu         
16:37
Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 20, motorine ise 12 kuruş zam geldi         
16:35
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu         
16:27
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders, yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 20:46:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]