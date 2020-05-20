15 saat sonra bulunan amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde Likya Yolu 'na yakın Beycik Bükü'nde kaybolduktan 15 saat sonra jandarma tarafından bulunan İngiliz ve Türk vatandaşı amatör tarihçi 73 yaşındaki Kate Clow, "Susuzluk ve tuzsuzluk nedeniyle vücudum dengesini kaybetmişti. Jandarma ekiplerine ilk olarak 'Tuzunuz var mı?' diye sordum. Komutanın yanında zeytin varmış. Bana zeytin verdiler, çok nazik bir davranıştı" dedi.

Antalya 'dan Fethiye 'ye kadar uzanan 535 kilometrelik Türkiye 'nin ilk en uzun mesafe yürüyüş yolu olan Likya Yolu'nun 1999 yılında ortaya çıkarılmasında ve işaretlenmesinde önemli rol oynayan ve aynı zamanda bu yol ile ilgili 'Likya Yolu' adlı kitabın yazarı olan, 1997 yılında Türk vatandaşlığına geçip 'Kardelen Karlı' ismini alan amatör tarihçi Kate Clow, beraberinde Andrzej Leszek Wielochowski (73) ve Onur Dumlupınar (40) ile pazar sabahı Kemer ilçesine bağlı Beycik Bükü'nde kamp yaptı. Burada yanındaki arkadaşlarından ayrılan ve Likya Yolu'ndan Kemer'e doğru dönüşe geçen Kate Clow, saat 12.00 sıralarında arkadaşlarını arayarak yolunu kaybettiğini söyledi. Hava sıcaklığının etkisiyle susuz kalıp kaybolan Kate Clow, 15 saat sonra jandarma ekipleri tarafından saat 03.00'de bulundu. Kate Clow ve Andrzej Leszek Wielochowski'ye, Hıfzıssıhha Kanunu gereği 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kuralını ihlal etmeleri nedeniyle Onur Dumlupınar'a ise aynı kanunun sahillerin kullanılmasının yasağı kuralını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

SICAK HAVADA SUSUZ KALDI

Dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu'nun ortaya çıkmasında büyük katkıları olan Kate Clow, Beycik Bükü'nde nasıl kaybolduğunu anlattı. Pazar sabahı arkadaşlarıyla birlikte Beycik Bükü'ne gittiklerini anlatan Clow, pazartesi sabahı toplantıya yetişebilmek için tek başına patika yoldan şehre doğru ilerlediğini söyledi. Hava sıcaklığının etkisiyle susuz kalıp kaybolduğunu belirten Kate Clow, 15 saat sonra jandarma ekipleri tarafından bulunduğunu kaydetti.

GECE 03.00'TE BULUNDU

Likya Yolu'nda her noktayı bildiğini, D400 karayolundan denize giden patika yolda kaybolduğunu anlatan Kate Clow, şunları anlattı:

'Pazar sabahı arkadaşlarla beraber erken saatlerde sırt çantalarımızla birlikte denizde gidip yüzdük. Sonra Beycik Bükü'ne çıkıp kamp çadırı kurduk. Beraber bir gece kaldık. Pazartesi günü öğleden sonra bir toplantım vardı. Bu nedenle tek başıma geri dönmeye karar verdim. Bu yolu sadece bir defa kullanmıştım. O nedenle bu yolu çok iyi bilmiyordum. Dönerken patika sırtını takip ediyordum ama saat 11 gibi tam güneş varken o noktada patika sırtı sol taraftan sağ tarafa döndü. Tam tepe üzerinde beklemeye karar verdim. Çünkü çok sıcaktı ve o havada hareket etmek çok tehlikeliydi. Ağaçların altında gölge alanda kendime küçük bir yuva yaptım. Beklemeye başladım. İki arkadaşım beni merak etmiş aramaya başlamış. Ama telefonum çalışmıyordu. O nedenle arkadaşlarım jandarmaya haber vermiş. Arama prosedürleri başlamış. Gece 03.00'te bir ses duydum ardından ışıklar falan derken 'Kate Kate!' diye bağırmaya başladılar."

'MÜKEMMEL BİR EKİP'

Patika yolda kaybolmasından sonra kendince bir plan yaptığını söyleyen Kate Clow, 'Ben sabah 5'e kadar bekleyecektim. Ondan sonra patikaya doğru ilerleyecektim. Likya yolu üzerinde en yakın su yerini biliyordum. Oraya yaklaşık 500 metre gibi uzaklıktaydım. Jandarma gelmeseydi su yolunu bulacaktım. Ama jandarma ekibi mükemmel bir takım. Kurtarıcı ekip gerçekten çok profesyonel, sağlam bir takım. Beni bulduklarında patikadan yola doğru götürdüler. Sadece susuz kaldığım için başım dönüyordu, o yüzden dinlenme ihtiyacım vardı. Jandarma ekibi bana bol bol su verdi. Sonra kendime geldim" diye konuştu.

İLK SORU 'TUZUNUZ VAR MI?'

Saatlerce kaybolduğu süreçte hiç korkmadığını anlatan Clow, yanlış bir şeyler yaptığını farkına vararak sadece moralinin bozuk olduğunu belirtti. Susuzluk ve tuzsuzluk nedeniyle vücudunda dengelerin bozulduğunu anlatan Kate Clow, 'Vücudum dengesini kaybetmişti. O nedenle çok tehlikeliydi. Jandarma ekiplerine ilk olarak 'Tuzunuz var mı?' diye sordum. Komutanın yanında zeytin varmış. Bana zeytin verdiler, çok nazik bir davranıştı" dedi.

HEM KURTARILDI HEM DE CEZA YEDİ

Kate Clow, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendisine 3 bin 150 lira ceza yazıldığını anlattı. Clow, 'Gerçekten yasak olduğunu bilmiyordum. Süreci dikkatli takip etmedim. Bir hafta önce duydum ki Antalya'da virüs riski azalmış, turizm için hazırlanmaya başlamıştı. Bende hareket edebilirim diye düşündüm, o yüzden dışarı çıktım" diye konuştu.

Kate Clow, yasak kalktıktan sonra tekrar yürüyüşe çıkmayı düşündüğünü belirtti.