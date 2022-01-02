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15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu - Son Dakika

15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu

02.01.2022 10:22

15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu Kimisi çekirdek yedi, kimisi muhabirleri taklit etti, kimisi de şahsın gözüne lazer tuttu Vatandaşlar çekirdek yiyip 'Atla' diye tezahürat yaptı Esenyurt'ta yabancı uyruklu psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın, 22 katlı...

15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu

Kimisi çekirdek yedi, kimisi muhabirleri taklit etti, kimisi de şahsın gözüne lazer tuttu

Vatandaşlar çekirdek yiyip 'Atla' diye tezahürat yaptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yabancı uyruklu psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın, 22 katlı binanın 11'inci katındaki intihar girişimi çevredeki duyarsız vatandaşların eğlencesine dönüştü. Uzun süren intihar girişimi sırasında kimisi çekirdek yiyip 'Atla' diye tezahürat yaptı, kimisi muhabirleri taklit etti, kimisi de şahsın gözüne lazer tuttu. Şahıs 15 saat sonra polis tarafından kurtarılarak emniyete götürüldü.

Olay, Esenyurt Kıraç'ta dün sabah 05.00 sıralarında saatlerinde başladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs 22 katlı binanın 11'nci katındaki balkona çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şahıs saatlerince çıktığı balkonda müzakereci polisler tarafından ikna edilmek için uğraşıldı.

Çekirdek yiyip atla diye tezahürat yaptılar

Saatler boyunca balkonun korkuluklarından aşağıya sarkan adamı çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi izledi. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan olayı cep telefonu ile görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Şahsın ikna çalışmalarının uzun sürmesi çevrede bulunan bazı vatandaşların eğlencesine dönüştü. Bazı gençler çekirdek alarak olayı film izler gibi izleyip 'Atla' diye tezahürat yapması dikkat çekti.

Balkondan sarkan şahsın gözüne lazer tuttular

Yaşanan olayda bazı duyarsız vatandaşların yaptıkları, kendilerince oyun olan hareketler görenleri şaşkına çevirdi. Şahıs ikna çalışmaları sırasında zaman zaman balkondan aşağıya doğru sarktı, bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş, şahsın gözüne lazer tuttu. Şahsın lazerden etkilenmemesi faciayı önledi.

15 saat sonra balkondan sarkan şahsı polis kurtardı

Balkondaki şahsı ikna etmek için uzun süre uğraşan polis ekipleri, şahsı ikna etmeyi başaramadı. 15'inci saat içinde şahsın balkondan tekrar sarkması üzerine kahraman polis memuru, hızlı bir şekilde hareket ederek şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp balkona aldı. Şahsı sakinleştiren polis ekipleri, daha sonra binadan çıkartarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan olaydan geriye ise yaşanan trajikomik olaylar kaldı.

15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu
15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu
15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu

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Esenyurt, İntihar, Polis, Film, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 saatlik intihar girişimi vatandaşların eğlencesi oldu - Son Dakika


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