MERSİN 15 saatte 3 kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı - Son Dakika

MERSİN 15 saatte 3 kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

15 saatte 3 kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandıMERSİN'de 15 saat içerisinde yolda yürülen 3 kadının çantasını kapkaç yoluyla çalan Z.S., olayda kullandığı kırmızı motosikletten tespit edilerek yakalandı.

15 saatte 3 kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı MERSİN'de 15 saat içerisinde yolda yürülen 3 kadının çantasını kapkaç yoluyla çalan Z.S., olayda kullandığı kırmızı motosikletten tespit edilerek yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Z.S., tutuklanarak cezaevine konuldu. Merkez Mezitli ilçesinde, 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahında çantalarının çalındığı şikayetiyle İ.S., A.A. ve S.A. polise başvurdu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği özel ekip kurdu. Olayların gerçekleştirdiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kırmızı motosikletten yola çıkarak Z.S.'yi tespit etti. Şüphelinin geçebileceği güzergahta önlem alan ekipler, Z.S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.S., üç olayı da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Dakika

Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı

Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor

İntihar ettiği düşünülen kaymakam, ölmeden önce dostlarından helallik istemiş

İzmir'de kaçak kazı sırasında manastır ve 1500 yıllık mozaik bulundu

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık

"Sevgilimin malıyım" yazılı tişört giyen Şeyma'nın savunması pes dedirtti

Nihat Doğan, Gergerlioğlu'nun gözaltına alındığı anın videosunu paylaştı: Demokrasiye kara bir leke daha sürüldü

Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi