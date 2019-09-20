Son Dakika Haberleri: 15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı

15 dakika önce

Elazığ'da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı, System.String[]

Elazığ'da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Personeller dışarı çıktığı anda iş yerini boş gören ve içeri giren bir kişi, kasada bulunan 710 lirayı çaldı. Daha sonra sakin bir şekilde iş yerinden çıkan şahıs kayıplara karıştı.


Kasaya dönen personel, para olmadığını fark edince güvenlik kamerasına bakarak durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarını büyüttüğü, geçimini sağladığı su değirmeni yarım asrın ardından bu yıl durdu
Babasından para istedi, vermeyince babasının otomobilini kundakladı Tekirdağ'da fabrikadan yayılan kimyasal 8 kişiyi zehirledi DEAŞ'ın Telafer Emiri Kayseri'de yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:35:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 saniyede kasayı soyan hırsız kameraya yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]