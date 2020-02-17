15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada

6 saat önce

BURSA'da, park halindeki otomobilin 15 saniyede çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada, System.String[]

BURSA'da, park halindeki otomobilin 15 saniyede çalınma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta salı günü merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Rafet Ulu'nun akşam saatlerinde evinin önüne park ettiği 16 JB 075 plakalı 90 bin TL değerindeki otomobili, saat 05.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Ulu, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

15 SANİYE SÜRDÜ

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı tek kişinin gerçekleştirdiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin 15 saniyede otomobilin kapısını açıp, araçla uzaklaştığı görülüyor.


Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:16 Kaynak: DHA
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15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada
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