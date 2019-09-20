Son Dakika Haberleri: 15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu

14 dakika önce

15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu Elazığ'da bir restorana giren şüpheli kasadan 15 saniye içinde 710 lira çalarak kaçtıELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, anbean kameraya yakalandı.

15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu

Elazığ'da bir restorana giren şüpheli kasadan 15 saniye içinde 710 lira çalarak kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir iş yerine giren ve 15 saniyede kasadaki parayı çalan hırsız, anbean kameraya yakalandı.

Olay, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir tantunicide meydana geldi. Personellerin dışarı çıktığı anda iş yerini boş gören ve içeri giren bir kişi, kasada bulunan 710 lirayı çaldı. Daha sonra sakin bir şekilde iş yerinden çıkarak kaçtı.

Kasaya dönen personel, para olmadığını fark edince güvenlik kamerasına bakarak hırsızlığı görüp durumu, polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuklarını büyüttüğü, geçimini sağladığı su değirmeni yarım asrın ardından bu yıl durdu
Bingöl'de 27 öğrenci civayla oynadıkları için hastaneye kaldırıldı Küçük Leyla'nın davasında 12 tanık ifadelerini değiştirdi! Amca Aydemir tutuklandı Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 00:07:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 saniyede restoranın kasasını böyle soydu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]