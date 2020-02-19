15 santim karda doğa yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 santim karda doğa yürüyüşü - Son Dakika

15 santim karda doğa yürüyüşü

6 saat önce

ERZURUM'da Oltulu Doğa Severler Yürüyüş Grubu, sağlıklı yaşam etkinliği için kar kalınlığının yer yer 15 santim olduğu Şendurak Yaylası'nda 12 kilometre boyunca yürüyüş yaptı.

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ERZURUM'da Oltulu Doğa Severler Yürüyüş Grubu, sağlıklı yaşam etkinliği için kar kalınlığının yer yer 15 santim olduğu Şendurak Yaylası'nda 12 kilometre boyunca yürüyüş yaptı.

Oltu'da yaşayan çeşitli meslek grubunda çalışan kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu Oltulu Doğa Severler Yürüyüş Grubu, sağlıklı yaşam için birçok etkinliğe imza atıyor. Grup üyeleri, yaz-kış demeden ayda iki kez doğada etkinlikler düzenliyor. Grup, olumsuz hava koşullarına rağmen kış aylarında da faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor. Şendurak Mahallesi'nden yürüyüşe geçen grup üyeleri, kar kalınlığının 15 santime ulaştığı yayla yolu boyunca 12 kilometre yürüyerek bolca oksijen depoladı. Karda yürümenin zor ancak zevkli olduğunu söyleyen Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "2016 yılından beri düzenli aralıklarla yürüyüşler yapıyoruz. Kışın çığ tehlikesi olmayan karlı güzergahlarda yürümeyi tercih ediyoruz. Karda yürümek insana ayrı bir motivasyon katıyor" dedi.Doğa yürüyüşlerinin insana sakinlik verdiğini belirten Avukat Muharrem Kalyon, "Karda bir yürüyüş yaptık. Şu an kuş gibi hissediyorum kendimi herkese öneririm" dedi.


Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:02 Kaynak: DHA
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