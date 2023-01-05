Yeni Evim kampanyasına ilişkin merak edilenler 15 soruda cevaplandı - Son Dakika
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Yeni Evim kampanyasına ilişkin merak edilenler 15 soruda cevaplandı

05.01.2023 11:39

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen 'Yeni Evim' kampanyasına ilişkin merak edilen 15 sorunun cevabını paylaştı. Başvurular 16 Ocak'ta başlayacak ve bunun için herhangi bir ücret alınmayacak. 81 ilde geçerli olacak olan 100 bin konut satışında konutun bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirliye yönelik yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen "Yeni Evim Kampanyası"na ilişkin merak edilen 15 sorunun yanıtını paylaştı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kampanyamıza ilgi büyük. Dünden bu yana da çok soru alıyoruz. En çok merak edilenleri yanıtladık." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen 15 soru ve yanıtları şöyle:

  • Soru: Yeni Evim Kampanyası hangi illeri kapsayacak, kaç konut kampanya kapsamında olacak?

Cevap: Kampanya 81 ilde geçerli olacak, ilk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor.

  • Soru: Peşinat ödenecek mi?

Cevap: Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

  • Soru: Kampanyaya ikinci el evler dahil olacak mı?

Cevap: Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

  • Soru: Ödeme planı nasıl olacak?

Cevap: 0,69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

  • Soru: Projede yaş sınırı olacak mı?

Cevap: 18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Cevap: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda 1 yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

KONUTLAR 5 YIL BOYUNCA SATILAMAYACAK

  • Soru: Hanede eşlerden birinin konutu olması halinde başvuru yapılabiliyor mu?

Cevap: Eşlerden birinin üzerinde konut varsa yararlanamayacak. Hanede 18 yaşını geçmiş, SGK kaydı bulunan genç ise hanede ev varsa bile başvuruda bulunabilecek.

  • Soru: Evler satılabilecek mi?

Cevap: Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

  • Soru: Daha önce ev alıp satan biri, şu anda evi yoksa kampanyadan yararlanabilir mi?

Cevap: Kampanyadan yararlanacak kişinin son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.

  • Soru: Proje ne zaman başlayacak?

BAŞVURU ÜCRETİ OLMAYACAK

Cevap: 16 Ocak itibarıyla projeye başvurular alınacak.

  • Soru: Başvurular nasıl olacak?

Cevap: Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun projeler için kredi tahsis edecek.

  • Soru: Başvuru ücreti olacak mı?

Cevap: Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

  • Soru: Yapımı devam eden konut, kampanya kapsamına dahil mi?

Cevap: 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar ile bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler kampanyaya dahil olacak.

  • Soru: TOKİ kampanyalarında olduğu gibi bu kampanyada da kura çekilişi olacak mı?

Cevap: 16 Ocak itibarıyla konut üreticisinden konutunu bulan vatandaşlar kurasız konut kredisi alma hakkı elde edebilecek.

  • Soru: Babadan-dededen ev kalan bir vatandaş, kampanyadan faydalanabilecek mi?

Cevap: Verasetle ev sahibi olan vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

15 soruda 'Yeni Evim Kampanyası'na ilişkin merak edilenler
Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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