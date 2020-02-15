15 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Sonu

01:45 Süper Lig Maç Sonu

02:45 Özel Röportaj

03:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

03:30 Dünden Bugüne

03:30 Maç Saati

04:00 Özel Röportaj

04:30 Maç Sonu

04:45 Süper Lig Maç Sonu

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

12:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

14:35 Maç Başlıyor

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

16:00 Idrissa Gueyeile Seyahat

16:00 Maç Önü

16:30 Özel Röportaj

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:00 Maç Başlıyor

18:00 Futbolun Şehirleri

18:45 Süper Lig Kısa Özet

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:30 Maç Önü

20:00 Devre Arası

20:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

21:00 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 Maç Sonu

22:15 Süper Lig Maç Sonu

23:45 Maç Sonu