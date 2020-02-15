15 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yasak Elma
02:45 Temizlik Benim İşim
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 İnadına Aşk
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Dünya Avucunuzda
13:30 Zümrüdüanka
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka