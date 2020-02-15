15 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Yasak Elma

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Dünya Avucunuzda

13:30 Zümrüdüanka

16:00 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka