15 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:15 Lig Raporu
04:45 İngiltere Premier Lig Özetler
05:05 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:05 TFF 1. Lig Özetler
07:10 Lig Raporu
07:40 Olimpiyat Yıldızları
07:55 Takvim Yaprakları
08:00 Süper Lig Özetler
08:05 TFF 1. Lig Özetler
08:10 İngiltere Premier Lig Özetler
08:25 Lig Raporu
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:55 Hava Durumu
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:25 Manisa FK - Yılport Samsunspor
14:15 Süper Lig Özetler
14:20 TFF 1. Lig Özetler
14:30 Manisa FK - Yılport Samsunspor
15:30 Avrupa Stüdyosu
17:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Hafta Sonu
20:00 Dakika Skor
21:45 Stadyum