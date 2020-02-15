15 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 15 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

15 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

1 saat önce

15 Şubat 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

15 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:00 Şampiyon

01:30 Tutunamayanlar

03:35 1'de Bugün

03:45 Aileler Yarışıyor

04:50 Ömür Dediğin

05:20 Küçük Hanımefendi

05:30 İncir Ağacı

05:30 Ömür Dediğin

06:00 Küçük Hanımefendi

06:30 Baba Can'dır

06:50 Beni Böyle Sev

07:45 Beni Böyle Sev

09:20 1'de Bugün

09:30 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

10:00 1'de Bugün

10:10 Tutunamayanlar

11:10 Kalk Gidelim

11:30 1'de Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

14:40 1'de Bugün

14:50 Benim Adım Melek

15:05 Benim Adım Melek

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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