15 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00:30 500 Great Goals Show

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:45 Maç Saati

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

06:45 Talking Talent

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 My Story

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Coupe De France Özet

11:00 beIN Manşet

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:30 Futbolun Şehirleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Maç Saati

12:30 Süper Lig

13:30 İH Konyaspor - Y. Denizlispor

13:45 Talking Talent Sven Botman

14:00 beIN Manşet

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 İH Konyaspor - Y. Denizlispor

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

16:00 Galatasaray - Kasımpaşa

16:45 Süper Lig

17:00 Galatasaray - Kasımpaşa

17:00 Gençlerbirliği - Beşiktaş

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 FTA Antalyaspor - Y. Malatyaspor

19:45 Süper Lig

20:00 FTA Antalyaspor - Y. Malatyaspor

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Süper Lig

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

23:00 Taraftar