Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Matrix Reloaded
02:00 Hekimoğlu
03:30 Müzik Arası
04:15 5N 1K
04:30 Afili Aşk
05:00 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Kong: Kafatası Adası
16:00 Yüzleşme
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Geniş Aile Komşu Kızı
22:15 Geniş Aile Komşu Kızı
23:45 İlk Öpücük
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika