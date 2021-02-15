15 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:00 Altay - Ankara Keçiörengücü

05:05 Teknik Analiz

06:40 Süper Lig Özetler

06:55 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Spor Bülteni

12:35 Euro 2020 Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Beypiliç Boluspor - Giresunspor

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Adanaspor A.Ş. - Adana Demirspor

21:00 Stadyum