Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13,5976'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 13,6010 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,3930'dan, sterlin/TL ise 18,41'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,2 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 1,1320'den alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin döviz kurlarında dalgalanmaya sebep olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.