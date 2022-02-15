Üye Girişi
15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor

15.02.2022 11:01

15 Şubat Saat 11,04'te Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 13,60 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,39'dan, sterlin ise 18,41'den alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 13,5976'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 13,6010 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,3930'dan, sterlin/TL ise 18,41'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,2 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 yükselişle 1,1320'den alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin döviz kurlarında dalgalanmaya sebep olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini kaydeden analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini belirtti. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,4'ün direnç, 95,5 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR
500

Sterlin, Rusya, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
10:47 Kardeş katili oldu! Üstüne iftira attı, her şeyi çapraz sorguda itiraf etti
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
10:28 Al Sana Haber programı Flash TV'den ayrıldı! Seyhan Soylu: Bana siyasal mobbing yapıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:08:32. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement