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15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor

15.02.2022 11:11

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 820 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.345 lira, cumhuriyet altını da 5.482 liradan satıldığı belirtiliyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 artışla 818,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 820 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.345 lira, cumhuriyet altını da 5.482 liradan satılıyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla, altının ons fiyatı, bugün artış eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak Haziran 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.879,6 doları gördü ve şu dakikalarda 1.875,5 dolar seviyesinde dengelendi.

GÖZLER RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİNDE

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Ukrayna'da artan güvenlik endişeleri nedeniyle Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medyadan paylaştığı video mesaj ile Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat'ı "Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan etti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını artırdığını ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgale henüz nihai karar verdiğine inanmadıklarını söyledi.

Analistler, artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönelttiğini belirterek, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin haber akışının yanı sıra yoğunlaşan veri gündeminin de bugünkü fiyatlamalarda etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ONS ALTINDA 1.890 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, veri gündeminde yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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Cumhuriyet, Ukrayna, Rusya, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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