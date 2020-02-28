15 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

15 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 15 suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü Adil G. (30), saklandığı evde yakalandı.

15 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 15 suçtan aranan cezaevi firarisi hükümlü Adil G. (30), saklandığı evde yakalandı. Kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Adil G., cezaevine gönderildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı infaz ekipleri, cezaevinden firar eden Adil G.'nin Değirmendere Mahallesi'ndeki evde saklandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında Adil G. yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Erdal G.'nin GBT sorgusunda, 15 suçtan arandığı ve kesinleşmiş 11 yıl 8 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Adil G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiriyle İdlib'deki saldırıyı kınadı
İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21'i buldu

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:54:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]