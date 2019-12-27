15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı

6 saat önce

Cinayet suçundan müebbet hapis cezası alan ve 15 suçtan hakkında arama kaydı bulunan firari zanlı, Tekirdağ'da peruk ve sahte kimlikle yakalandı.

15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı, System.String[]

Cinayet suçundan müebbet hapis cezası alan ve 15 suçtan hakkında arama kaydı bulunan firari zanlı, Tekirdağ'da peruk ve sahte kimlikle yakalandı.

Kocaeli ve Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan ve İstanbul'da cinayet suçundan hakkında müebbet hapis cezası bulunan "Binbir surat" lakaplı Turgay Korhan'ın, Çorlu ilçesinde bulunduğu bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şüpheli, özel ekip tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu saklandığı evde peruk ve sahte kimlikle yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada sinyal kesici, 6 peruk, hırsızlıkta kullanılan malzemeler, çalıntı olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! İşte SONAR'ın anketine göre en başarılı belediye başkanları Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
00:44 Rahatsızlanan çocuk için kardan yolu kapanan köye ulaştılar - Son Dakika
00:41 TIR'a arkadan çarpan minibüsteki 2 kişi öldü - Son Dakika
00:40 Bakan dönmez yerli otomobil gururumuz olacak - Son Dakika
00:36 İstanbul'da çarpışan otomobillerden biri alev aldı - Son Dakika
00:34 Trenin geçişini beklemek istemeyen minibüs sürücüsü bariyeri söktü - Son Dakika
23:50 Yakalanan PKK'lı terörirst, AK Partili ismin katili çıktı! - Son Dakika
23:47 Açığa alınan bekçi dehşet saçtı! Önce meslektaşını, ardından kendini vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 00:50:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 suçtan aranan cinayet hükümlüsü, peruk ve sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]