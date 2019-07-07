Son Dakika Haberleri: 15 Tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

15 Tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi

1 saat önce

15 Tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendiSİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kimyasal ilaçtan etkilenen 15 tarım işçisi hastanelere kaldırıldı.

15 Tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi
SİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde kimyasal ilaçtan etkilenen 15 tarım işçisi hastanelere kaldırıldı. 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostanya köyünde pancar tarlasında çapa yapan 15 tarım işçisi mide bulantısı ve kusma şikayetleri ile önce Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından rahatsızlanan 15 işçi Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. İşçilerden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Pancar tarlasında çalışmak üzere Diyarbakır'dan Sivas'a gelen işçilerin, kimyasal ilaçlama yapılan tarlada çalıştıktan sonra rahatsızlandıkları belirtildi. Kimyasal ilaçtan zehirlendikleri düşünülen aralarında çocuklarında bulunduğu işçilerin tedavileri sürüyor.
15 Tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:50 Kaynak: İHA
Sivas, Ulaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehir magandaları hamile kadının bulunduğu aracı durdurup saldırdı! Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı! Düğünden kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]