15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Şeref Ardil (33), evinin bahçesindeki kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak, tavuk beslemeye başladı. 15 adet tavukla başladığı işini büyütebilmek için hiçbir destek almadan evinin bahçesine çiftlik kuran Ardil, 3 yıl içerisinde 15 bin tavuk sahibi oldu. Günde yaklaşık 14 bin organik yumurta elde eden Ardil, bunları Muş başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satıyor.

HEDEF, ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI ARTIRMAK

Çiftliğindeki tavuklardan elde ettiği yumurtalar ve 5 kişiye sağladığı iş imkanını arttırmayı hedefleyen Ardil, "Bu işe annemi örnek alarak 15 tavukla başladım. Şu anda 15 bin tavuk ile organik yumurta üretimine devam ediyoruz. Günde 450 koli, yaklaşık 14 bin adet organik yumurta üretimi ile Muş başta olmak üzere çevre illere satışını yapıyoruz" diye konuştu.

HER ŞEYİ KENDİSİ YAPTI

Özellikle elde edilen yumurtaların Elazığ, Bingöl, Ağrı ve Van gibi çevre illere gönderildiğini belirten Ardil, "Çiftlikte beş tane işçi istihdam ediyoruz. Devlet tarafından her hangi bir destek almadım. Destek olursa daha modern, daha güzel çiftlikler kurulabilir. Çalışan sayısı da artar" dedi.