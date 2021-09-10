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15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira - Son Dakika

15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

10.09.2021 13:26

Muş'ta yaşayan Şeref Ardil, kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak 5 tavukla başlayıp 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu. Günde 14 bin adet organik yumurta elde eden Ardil, 5 kişiye de iş imkanı sağladı. Çiftlikte elde edilen yumurtalar, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satılıyor. Organik yumurtaların adedini 0,50-1 lira arasında satan Ardil, günlük 7 bin ila 14 bin lira arasında para gelir sağlıyor.

Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Şeref Ardil (33), evinin bahçesindeki kümeste tavuk besleyen annesini örnek alarak, tavuk beslemeye başladı. 15 adet tavukla başladığı işini büyütebilmek için hiçbir destek almadan evinin bahçesine çiftlik kuran Ardil, 3 yıl içerisinde 15 bin tavuk sahibi oldu. Günde yaklaşık 14 bin organik yumurta elde eden Ardil, bunları Muş başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki illere satıyor.

Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

HEDEF, ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI ARTIRMAK

Çiftliğindeki tavuklardan elde ettiği yumurtalar ve 5 kişiye sağladığı iş imkanını arttırmayı hedefleyen Ardil, "Bu işe annemi örnek alarak 15 tavukla başladım. Şu anda 15 bin tavuk ile organik yumurta üretimine devam ediyoruz. Günde 450 koli, yaklaşık 14 bin adet organik yumurta üretimi ile Muş başta olmak üzere çevre illere satışını yapıyoruz" diye konuştu.

Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

HER ŞEYİ KENDİSİ YAPTI

Özellikle elde edilen yumurtaların Elazığ, Bingöl, Ağrı ve Van gibi çevre illere gönderildiğini belirten Ardil, "Çiftlikte beş tane işçi istihdam ediyoruz. Devlet tarafından her hangi bir destek almadım. Destek olursa daha modern, daha güzel çiftlikler kurulabilir. Çalışan sayısı da artar" dedi.

Annesini örnek aldı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira
15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

Güneydoğu, Tavuk, Muş, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira - Son Dakika
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