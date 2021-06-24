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15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi - Son Dakika

15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi

24.06.2021 21:02
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AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından temin edilen 15 adet manuel tekerlekli sandalye, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği'nde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından temin edilen 15 adet manuel tekerlekli sandalye, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği'nde düzenlenen törenle ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara teslim edildi.

Fiziksel Engelliler Derneği'nin bahçesinde düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, Yönetim Kurulu Üyeleri, Kdz. Ereğli Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili Deniz Peker, Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk, Dernek 2. Başkanı Ahmet Hasan Eroğlu, dernek yöneticisi iş kadını Aysel Manay, engelli yakınları ve davetliler katıldı.

Çorumluoğlu: "Devleti devlet yapan, sosyal sorumluluk projesidir"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan törende konuşan Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, bu tarz anlamlı etkinliklerde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çorumluoğlu, "Bu derneğe her geldiğimde belki bu arkadaşlarımıza yardım edememenin üzüntüsü olsa da derneğin varlığından ziyadesiyle memnun olduğumu belirtmek isterim. Çünkü bugüne kadar görev yapmış olduğumuz ilçelerde bir engelli kardeşimiz bize ulaştığı zaman vakıf olsun, başka imkanlarımız olsun araç-gereç almaya çalışırdık. Ama şu anda bize bir vatandaşımız ulaştığı zaman İsmail kardeşimizi arıyoruz ve buraya yönlendiriyoruz. Bu açıdan bizim iş yükümüzü, bizim yapmamız gereken görevleri bu dernek vasıtasıyla yaptığı için de hassaten değerli başkana ve yönetimindeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. 30 yıllık meslek yaşantımda zaman zaman şehitlerimiz ya da engellilerimiz için kendi aramızda para topladığımız, kendi aramızda çalışmalar yaptığımız oldu. Ama bunu gururla söylemek isterim ki son 10-15 yıldır bir şehit, bir gazi, bir engelli kardeşimiz için devlete daha başvurulmadan devlet yapması gereken ne varsa onları yapmaktan çekinmiyor. Bugün arkadaşlarımızın maaşları hesaplarına yatıyor. Hiçbirimiz istemeyiz şehidimizin gelmesini ama geldiğinde devletimiz onun karşılığı olmasa bile o ailenin yanında oluyor. Dolayısıyla devleti devlet yapan sosyal sorumluluk projesidir. O manada engellilerimize, şehit ailelerimize ve gazilerimize son derece iyi şartlarda hizmet edilmeye başlandığından da memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim." ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Çorumluoğlu, engelli vatandaşlar için tekerlekli sandalye teminin de bulundukları için AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Yöneticilerine teşekkür ederek, "Bugün olayın diğer güzel bir kısmı da yine sivil toplum kuruluşu ya da siyasi parti bazındaki bir kuruluşumuzun bu yardıma aracılık etmesi. Bu manada bu işe önderlik eden, bu işe yardımcı olan bütün yönetici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Cebinden bu işe katkıda bulunan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çünkü cebinde her para olana bu tür işlere yardım etmek nasip olmuyor. Bu ayrı bir duydu. Cenab-ı Allah parayı verdiğinde yanında bu duyguyu da size verecek ki siz bu desteği sağlayacaksınız. Şükürler olsun ki buradaki hazirun bu duygulara ulaşmış arkadaşlarımız. Ben bu çalışmaların devamını diliyorum. Derneğimizin her zaman yanındayız. En son Almanya'dan bir tır malzememiz geldi, yakın bir zamanda bunların teslimini de beraberce yapacağız." dedi.

Çorumluoğlu, "Derneğimizin yanında olacağız"

Devletin kapısının her zaman engelli vatandaşlara açık olduğunu söyleyen Çorumluoğlu, "Benim telefonum internette var, 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Biz ne yaparsak yapalım sizin yükünüzü tamamen alamayız ama hafifletebiliriz. Arkadaşlarımızın aldıkları araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazasız belasız, kovid belasının olmadığı hayırlı bir ömür diliyorum. Derneğimizin bundan sonra da yanında olacağız, destekçisi olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bozkurt: "Her sorunlarında engellilerimizin yanındayız"

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt da engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Bozkurt, "Hepimiz engelli olmaya adayız, kimsenin kişisel tercihi değil. Bu noktada hepimize görevler düşmekte. İnşallah AK Parti iktidarı olarak 2002'den bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Sosyal anlamda, ekonomik anlamda ve her noktada engelli vatandaşlarımızın yanındayız. İnşallah 2024'te Ereğli AK Parti belediyeciliğine kavuştuğunda, burada da çok daha farklı şeyler olacağının inancındayız. Bu konuda inancımız tam. Bundan sonraki süreçte yine Fiziksel Engelliler Derneğimiz ile beraber ortak noktada buluşacağız. Onların her sorununda yanlarındayız. Başkanımızla geceli gündüzlü görüşüyoruz. Kaymakamımız da devamlı olarak Fiziksel Engelliler Derneği'nin yanında. Hizmete devam diyoruz. Derneğimizin sorunlarını giderme noktasında elimizden geleni yapacağız. 2024'te Ereğli'yi belediyecilik anlamında aldığımızda çok daha farklı şeyler yapacağız." dedi.

Şentürk'ten teşekkür

Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk de derneğe yapılan yardımdan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Engelli olmak kişisel bir tercih değildir. Kimin ne zaman başına ne geleceği belli olmaz. Hiçbir anne engelli bir çocuk dünyaya getirmek istemez. Hiç kimse de sakat kalıp engelli olmak istemez. Yaşamı sizlerle birlikte paylaşmak istiyoruz. Paylaşırken de bize yardım değil destek olmanızı istiyoruz. Bugün burada 15 engelliyi daha tekerlekli sandalyeye kavuşturmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kaymakamımız da mesai kavramı olmaksızın bizim derdimizi dinleyip kahrımızı çekiyor. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Çorumluoğlu ile Dernek Başkanı Şentürk, AK Parti İlçe Başkanı Bozkurt'a plaket takdiminde bulundular.

Tören, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi
15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi
15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi
15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi
15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi
15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi
15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi

Hisarcık, AK Parti, Engelli, Ereğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 15 tekerlekli sandalye törenle teslim edildi - Son Dakika


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