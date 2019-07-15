15 TEMMUZ 2016'DA ERDOĞAN'IN ATATÜRK HAVALİMANINA GELİŞİ ve KARŞILANMASI
2 saat önce
15 TEMMUZ 2016'DA ERDOĞAN'IN ATATÜRK HAVALİMANINA GELİŞİ ve KARŞILANMASI(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:04 Kaynak: DHA
İSTANBUL - 15 TEMMUZ 2016'DA ERDOĞAN'IN ATATÜRK HAVALİMANINA GELİŞİ ve KARŞILANMASI
(Tür: İstanbul
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