KOM Daire Başkanlığı: 2016'dan beri suç örgütlerine yönelik 1031 operasyon düzenlendi, 4 bin 675 kişi tutuklandı - Son Dakika
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KOM Daire Başkanlığı: 2016'dan beri suç örgütlerine yönelik 1031 operasyon düzenlendi, 4 bin 675 kişi tutuklandı

09.11.2022 20:23

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik 1031 operasyon düzenlendiğini ve 4 bin 675 kişinin tutuklandığını açıkladı.

EGM KOM Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla yürütüldüğü belirtilerek, "Bu çerçevede; 15 Temmuz 2016 yılından günümüze kadar yapılan çalışmalar neticesinde; 47'si ulusal, 17'si bölgesel ve 464'ü yerel olmak üzere 528 mafya tipi organize suç örgütüne yönelik 1031 operasyon gerçekleştirmiştir.

4 BİN 675 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan operasyonlar kapsamında; 1861 tabanca, 65 uzun namlulu silah, 960 av tüfeği, 11 adet el bombası, 324 kurusıkı tabanca ve 102 bin 259 adet farklı çap ve markalarda fişek ile 9 bin 475 çek, senet ele geçirilmiştir. 14 bin 467 şüpheli şahıs hakkında işlem yapılmış ve bu şahıslardan 4 bin 675'i tutuklanmıştır. Bununla birlikte, organize suç örgütleriyle mücadelemiz ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmamakta, uluslararası arenada da devam etmektedir. Yurt dışında firari durumda olan organize suç örgütü yöneticileri veya üyeleri ile ilgili yapılan çalışmaların bir kısmı neticelenmiş ve bir kısmı da devam etmektedir" denildi.

KOM Daire Başkanlığı: Suç örgütlerine 2016'dan beri 1031 operasyon düzenlendi

"OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILDIĞI GÖZLENMEKTE"

Firari suç örgütü yöneticileri ve üyelerinin, ikili anlaşmalarla yurt dışından getirildiği vurgulanarak, "Yurt içindeki mücadelemize paralel olarak yurt dışında da etkin bir şekilde yürütülen çalışmalar örgüt mensuplarında korku ve panik oluşturmaktadır. Bu çalışmalar; İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve KOM Başkanlığımız sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ayrıca; yurt dışı mücadele stratejimiz ulusal suç örgütlerinin firari konumda olan mensuplarının yakalanması ile sınırlı kalmamaktadır. Uluslararası alanda faaliyet gösteren sınır aşan suç örgütlerini ve bu örgütlerin ülkemiz bağlantılarını da kapsamaktadır.

KOM Daire Başkanlığı: Suç örgütlerine 2016'dan beri 1031 operasyon düzenlendi

"FETÖ'NÜN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYANLAR OPERASYONLARA GÖLGE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Teşkilatımızın son yıllardaki bu başarıları, diğer ülke teşkilatları tarafından dahi takdir edilip bu hususlarda tecrübelerimizden faydalanmak için yoğun bir şekilde eğitim talep edilirken yapılan tüm bu operasyonları yanlış anlamak ve yorumlamak 'genellikle kusurlu bir zekanın değil, özürlü bir ruhun belirtisi' olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda son dönemlerde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen başarılı operasyonlardan hazımsızlık duyan yurt içi ve yurt dışı mihraklar tarafından yönlendirildiği açıkça anlaşılan değişik çevrelerce, organize suç örgütleri ile mücadelede yapılan başarılı çalışmalara karşın olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı ve FETÖ'nün '5'inci kol faaliyetlerine' alet olunduğu gözlemlenmektedir. FETÖ'nün ağzıyla konuşanlar ve FETÖ'nün değirmenine su taşıyanlar, yapılan başarılı çalışmalara gölge düşürmeye ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır" açıklaması yapıldı.

KOM Daire Başkanlığı: Suç örgütlerine 2016'dan beri 1031 operasyon düzenlendi
Kaynak: DHA
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KOM Daire Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: KOM Daire Başkanlığı: 2016'dan beri suç örgütlerine yönelik 1031 operasyon düzenlendi, 4 bin 675 kişi tutuklandı - Son Dakika
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