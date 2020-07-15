15 Temmuz 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Golden Slumber
00:20 Gençliğim Eyvah
02:35 Kanatsız Kuşlar
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
06:05 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Pete ve Ejderhası
20:00 15 Temmuz Özel
22:00 Pixels
22:30 15 Temmuz Destanı