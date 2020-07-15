15 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

15 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 beIN Teknik

01:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

02:00 Süper Lig Maç Özetleri

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Sonu

03:00 beIN Manşet

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 beIN Manşet

05:15 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:30 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:15 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 Süper Lig Maç Sonu

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Teknik

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

12:30 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Maç Saati

14:30 beIN Teknik

14:45 Süper Lig Maç Özetleri

15:30 Süper Lig Maç Sonu

15:30 Maç Saati

16:00 beIN Teknik

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 beIN Wellness

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 beIN Manşet

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

21:00 Taraftar

21:00 Futbolun Şehirleri

21:45 Hazır Cevap

22:00 Kolaysa Anlat

22:00 beIN Teknik

22:00 Maç Saati

23:00 beIN Wellness

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

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Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 15 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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Son Dakika

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00:05
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
23:58
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
22:55
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
22:04
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19:50
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