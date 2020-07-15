15 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 beIN Manşet
01:00 beIN Teknik
01:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
02:00 Süper Lig Maç Özetleri
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig Maç Sonu
03:00 beIN Manşet
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 beIN Manşet
05:15 Maç Saati
05:45 Z Raporu
06:00 beIN Manşet
06:30 Maç Saati
07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
07:30 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:15 Maç Saati
09:15 Maç Saati
10:00 Süper Lig Maç Sonu
10:15 Süper Lig Maç Özetleri
10:45 Z Raporu
11:00 beIN Teknik
12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
12:30 Maç Saati
13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet
14:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
14:15 Maç Saati
14:30 beIN Teknik
14:45 Süper Lig Maç Özetleri
15:30 Süper Lig Maç Sonu
15:30 Maç Saati
16:00 beIN Teknik
17:15 Süper Lig Maç Özetleri
18:00 beIN Manşet
19:00 Futbolun Şehirleri
19:00 beIN Wellness
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 beIN Manşet
20:00 İyi Akşamlar İstanbul
21:00 beIN Manşet
21:00 Taraftar
21:00 Futbolun Şehirleri
21:45 Hazır Cevap
22:00 Kolaysa Anlat
22:00 beIN Teknik
22:00 Maç Saati
23:00 beIN Wellness
23:45 Süper Lig Haftanın Golleri