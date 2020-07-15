15 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
00:45 Bay Yanlış
01:15 Her Yerde Sen
03:00 Ali Kundilli 2
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
10:45 Bizim Hikaye
13:30 Sen Çal Kapımı
13:30 Bay Yanlış
16:15 Sen Çal Kapımı
16:15 Bay Yanlış
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
22:45 Ali Kundilli 2
23:15 Sen Çal Kapımı