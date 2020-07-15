15 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Çatı Katı Aşk
01:30 Çatı Katı Aşk
02:30 Adı Efsane
03:00 Adı Efsane
04:30 Akasya Durağı
05:00 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
10:45 Çatı Katı Aşk
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 Ulusa Sesleniş
21:30 Çarkıfelek
22:30 Dizi
22:30 Süper Magazin