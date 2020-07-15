15 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:45 Aramızda Kalsın

03:20 Dolunay

04:00 Dolunay

04:45 Kara Sevda

05:00 Kara Sevda

07:00 İki Aile

10:00 Dolunay

13:30 Aramızda Kalsın

16:00 Kara Sevda

18:30 Star Haber

20:00 Zehir Hafiye

21:45 Zehir Hafiye

23:30 Çember: Acı İntikam