15 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:40 Leyla ile Mecnun
00:55 Şampiyon
01:55 Osmanlı Tokadı
02:15 Osmanlı Tokadı
02:20 52 Hafta
02:45 Yedi Numara
03:35 Elimi Bırakma
04:10 Elimi Bırakma
05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:45 Sağlıklı Mutfak
07:45 Osmanlı Tokadı
09:55 Tozkoparan
10:00 15 Temmuz Özel Yayını
10:10 Tozkoparan
11:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:00 15 Temmuz Özel Yayını
12:45 Elimi Bırakma
13:05 Elimi Bırakma
14:00 15 Temmuz Özel Yayını
15:55 Kalk Gidelim
16:00 15 Temmuz Özel Yayını
16:15 Kalk Gidelim
18:00 15 Temmuz Özel Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
20:00 15 Temmuz Özel Yayını
20:00 Börü
21:45 Dağ 2
22:00 15 Temmuz Özel Yayını
23:55 Şebeke: İhanetin Kodları