15 Temmuz 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:30 Banliyö 13: Ultimatom

03:25 Hercai

05:25 Maria ile Mustafa

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 Gün Ortası

14:00 Maraşlı

16:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 15 Temmuz Özel

21:00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

23:20 Baş Belası