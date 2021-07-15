15 Temmuz 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

00:15 CONCACAF Gold Cup Geniş Özet

01:15 CONCACAF Gold Cup Geniş Özet

02:30 Trinidad ve Tobago - El Salvador

04:30 21 Takım 21 Gol

05:00 Guatemala - El Salvador

07:00 Gamer

08:00 Maç Saati

10:00 Taraftar

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Süper Lig Maç Özetleri

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 Maç Saati

14:45 Süper Lig Haftanın Golleri

15:00 Maç Saati

16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

17:00 Gamer

18:00 Maç Saati

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 Spor Turu

21:00 Transfer

22:30 Kolaysa Anlat