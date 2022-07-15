15 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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15 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı

15.07.2022 06:42
15 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı

15 Temmuz 2022 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

04:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:45 Benim Tatlı Yalanım

12:45 Erkenci Kuş

15:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 Ah Nerede

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Kaynak: InterSinema.com

Star, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 15 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika
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